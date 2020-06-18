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Секретний документ "ДНР" про "парад" злили в мережу: віддано наказ зганяти молодь

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
4,8 т.
Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

У мережі з'явився документ терористів "ДНР" про підготовку до "параду перемоги", який повинен пройти одночасно з московським 24 червня.

У ньому міститься широкий перелік осіб, які є спільниками окупантів, а також розкрито план з масового примусового збору молоді на пропагандистський захід. Протокол бойовиків опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

"Тут цікавенький документик підкинули з "дири". Про те, як "дирляндія" "парад" планує проводити. Як-то кажуть, ще гаряченький зі столу, з підпису. Цікаві персони тут світяться. Документ не крайній. Продовження буде", – пообіцяв захисник.

Зокрема, в ньому від "Міністерства освіти і науки ДНР" вимагають надати "адміністрації" Донецька заявку на доставку "курсантів" "Донецького вищого загальновійськового командного училища" та ліцеїстів "Донецького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою" для участі в репетиціях і "параді".

"Адміністрації Донецька забезпечити доставку тролейбусами "курсантів" і ліцеїстів від місця дислокації до площі Леніна на репетиції та "парад перемоги" для участі в репетиціях і параді й назад", – сказано у протоколі.

Документ терористів про підготовку до "параду"

Документ терористів про підготовку до "параду"

На пропагандистську ходу намір зганяти молодь

На пропагандистську ходу намір зганяти молодь

У документі засвітилося безліч імен окупаційних ватажків

У документі засвітилося безліч імен окупаційних ватажків

Зі свого боку офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив на своєму Telegram-каналі фото, на яких видно, що до "параду", незважаючи на розпал епідемії коронавірусу в світі, долучають навіть школярів. Йдеться про членів воєнізованої дитячої організації окупантів "Юнармія".

Незважаючи на карантин, марширувати змусять навіть дітей

Незважаючи на карантин, марширувати змусять навіть дітей

На хід зігнали членів "Юнарміі"

На хід зігнали членів "Юнарміі"

Окупанти марширують Донецьком

Окупанти марширують Донецьком

Репетиція "параду" в Донецьку

Репетиція "параду" в Донецьку

Секретний документ "ДНР" про "парад" злили в мережу: віддано наказ зганяти молодь

Секретний документ "ДНР" про "парад" злили в мережу: віддано наказ зганяти молодь

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом в Росії ветеранів Другої світової війни, які на параді Перемоги 24 червня в Москві повинні перебувати на одній трибуні з президентом РФ Володимиром Путіним, відправили на двотижневий карантин.

УкраїнаДонецькросійська пропагандаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіДНРЗбройні сили УкраїниАнатолій Штефан
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  1. /Розслідування