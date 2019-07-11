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"Секловатник для великороса": Соколова висміяла маразм Жириновського про Україну

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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво висміяла фейк скандального російського політика Володимира Жириновського про те, що Україна нібито нарощує міць лабораторій біологічної зброї біля кордонів з РФ.

Стьоб над нелегітимним депутатом Держдуми телеведуча влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нарешті, здійснилося! Росія сама злякалася власних фейків про Україну. Любитель вологих хлопчиків Володимир Жириновський так увірував у власну пропаганду, що в паніці ледь не став гетеросексуалом через загрозу української біологічної зброї!" – жартує Соколова.

Фейк Жириновського про біологічну зброю

Фейк Жириновського про біологічну зброю

Скріншот відео

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"Скабєєва – ідіотка!" Соколова упіймала пропагандистку на нахабному фейку про ЗСУ

Після цього вона показала жартівливий ролик, в якому зіграла співробітника секретної лабораторії, і запропонувала росіянам свою новітню розробку.

"Нова розробка – скловатник. Зброя психоделічної дії. Принцип роботи дуже простий: скловатник одягається на великороса, і вже через кілька хвилин він не може думати про "русскій мір". Єдине, про що він думає, – це як зняти скловатник. Звичайно, ми страшні. ми ж живемо в голові у довбой*ба!" – жорстко підсумувала журналістка.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова спародіювала безглузді фейки терористів "Л/ДНР" про ЗСУ і заявила, що захисники нібито мають секретну лабораторію з виготовлення унікальної "біологічної зброї" – синичок Б-52.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Жириновський
Місце
Україна
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