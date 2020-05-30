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30 травня • оновлено в 20:32
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Україна прийняла рішення щодо навчань Sea Breeze-2020: залучать кораблі НАТО

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Міжнародні навчання Sea Breeze-2020 у зв'язку з пандемією коронавірусу будуть проходити в територіальних водах України виключно у морській фазі із залученням авіації.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України. Як розповіли військові, переговори щодо навчань проходили в Одесі через відео-конференцію з 26 до 29 травня.

Фото навчань Sea Breeze в 2019 році

Фото навчань Sea Breeze в 2019 році

facebook.com/SeaBreezeexercise

"Основну увагу буде приділено відпрацюванню безпеки операцій в морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо", – сказано в повідомленні.

Участь у Sea Breeze-2020 візьмуть близько десяти країн і кораблі постійної групи НАТО.

Переговори з планування навчань у 2020 році

Переговори з планування навчань у 2020 році

facebook.com/navy.mil.gov.ua

"У травні, у зв'язку з всесвітньої пандемією, були запропоновані зміни в формат, наші партнери повністю підтримали таку ініціативу, і під час фінальної конференції, спільними зусиллями був доопрацьований формат українсько-американських навчань, з урахуванням нових вимог.

Це дасть можливість провести зазначені заходи без загрози для здоров'я особового складу країн-учасниць", – заявив тимчасово виконуючий обов'язки командувача підготовки Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Переговори з планування навчань у 2020 році

Переговори з планування навчань у 2020 році

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Переговори з планування навчань у 2020 році

Переговори з планування навчань у 2020 році

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше на одному з полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Одеса
Теги
НАТО Військово-морські сили України
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