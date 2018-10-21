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''Щось замишляють'': в мережі розгорівся скандал навколо відео з Росляковим

21.9тЧитати матеріал російською

У мережі звернули увагу на дивні речі з нещодавно опублікованими відео стрілянини і вибуху в Керченському політехнічному коледжі в Криму.

"Росляков кілька разів підходить туди - в темноту. Інструкціі, мабуть. Ось тут з 2:11 по 2:23 в темряві екран телефону загорается.Там людина є", - наголошується в Twitter "Roksolana Today & Крим".

''Щось замишляють'': в мережі розгорівся скандал навколо відео з Росляковим

Блогер роздумує над тим, чому відео з камер спостереження спочатку виклали в ЗМІ, а потім видалили.

"Вони це відео виклали, щоб ми покадрово його розбирали і були при ділі? Поки якусь х* рь замишляють? Пацан йде з рушницею. Чик - наступний кадр - пацан УБИВ вчителя. Іде на зустріч, стріляв НІБИ в обличчя, так? А лежить труп НЕ НА СПИНІ. Не стріляв він в цю тітку. Не стріляв", - припустили в мережі.

''Щось замишляють'': в мережі розгорівся скандал навколо відео з Росляковим
''Щось замишляють'': в мережі розгорівся скандал навколо відео з Росляковим
Новини
''Повинні відповісти!'' Рада Європи звинуватила Росію в теракті в Керчі

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Да, получает инструкции от своего куратора СБУ. Скоро найдут сейф. Ждите
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Камінська Любов
Камінська Любов
Хлопчина пішов коньом....дитячі іграшки та забавки спрацювали ...а спецслужби працюють дуже потворно..бо не бояться розкриття,гріха...деградація цілого російського народу..в Україні це теж спостерігається..бо до людей добралися потвори...це ми їм так дозволили.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чтоб не порождать домыслы и удалили. Полная картина и все записи только у следствия. Остальные лишь фантазируют в меру своих возможностей.
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