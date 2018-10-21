''Щось замишляють'': в мережі розгорівся скандал навколо відео з Росляковим

У мережі звернули увагу на дивні речі з нещодавно опублікованими відео стрілянини і вибуху в Керченському політехнічному коледжі в Криму.

"Росляков кілька разів підходить туди - в темноту. Інструкціі, мабуть. Ось тут з 2:11 по 2:23 в темряві екран телефону загорается.Там людина є", - наголошується в Twitter "Roksolana Today & Крим".

Блогер роздумує над тим, чому відео з камер спостереження спочатку виклали в ЗМІ, а потім видалили.

"Вони це відео виклали, щоб ми покадрово його розбирали і були при ділі? Поки якусь х* рь замишляють? Пацан йде з рушницею. Чик - наступний кадр - пацан УБИВ вчителя. Іде на зустріч, стріляв НІБИ в обличчя, так? А лежить труп НЕ НА СПИНІ. Не стріляв він в цю тітку. Не стріляв", - припустили в мережі.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почала розслідування.