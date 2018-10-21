''Щоночі снилися бої'': на Херсонщині трагічно помер український ''кіборг''

У Херсонській області в неділю, 21 жовтня, помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту - "кіборг" Михайло Тетерук.

Про це повідомила керівник Центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що смерть була раптовою.

"Вночі раптово помер захисник Донецького аеропорту, учасник бойових дій із Горностаївки Михайло Тетерук. Кажуть хлопці, що останнім часом Михайло скаржився, що щоночі йому снилися бої, смерть. Не витримав", - написала вона.

"Майже щодня по всій Україні йдуть від нас наші захисники. Глибокі рани війни можуть зажити на тілі, а в душі вони болять, і боліти будуть ще довго", - зазначила Возаловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення.