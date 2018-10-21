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''Щоночі снилися бої'': на Херсонщині трагічно помер український ''кіборг''

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У Херсонській області в неділю, 21 жовтня, помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту - "кіборг" Михайло Тетерук.

Про це повідомила керівник Центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що смерть була раптовою.

"Вночі раптово помер захисник Донецького аеропорту, учасник бойових дій із Горностаївки Михайло Тетерук. Кажуть хлопці, що останнім часом Михайло скаржився, що щоночі йому снилися бої, смерть. Не витримав", - написала вона.

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"Майже щодня по всій Україні йдуть від нас наші захисники. Глибокі рани війни можуть зажити на тілі, а в душі вони болять, і боліти будуть ще довго", - зазначила Возаловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіБої за донецький аеропорт
Місце
Україна
Об'єкти
киборгіЗбройні сили УкраїнисмертьАТО
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Вечная память и благодарность! Царства Небесного тебе, сыночек наш украинский дорогой защитник! Жаль, что тебя нет уже с нами. Сочувствие родным, близким и побратимам. Пам"ятаймо!
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andreyev andrei
andreyev andrei
И вечный бой, покой нам только снится. Долго, тварь киборжная, небо коптил. Небось, еще и шедевральную эпопею Киборги одним глазом и ухом успел посмотреть:-)
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9
andreyev andrei
andreyev andrei
Казначеєва Людмила, полиглотка, а зачем ты ко мне на селюкском диалекте обращаешься?
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0
0
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
andreyev andrei, І тобі не соромно?! Прийшли з війною в Україну, від війни в себе й згиньте! Або хоч заткнись, гидко, що в раші такі люди чорнороті. Шануймось.
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1
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ну и какой он киборг, если а\п взяли? Снова пьянка...
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