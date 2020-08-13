Щодо екскомандира "Беркута" проведуть спецрозслідування у справі Майдану

Печерський районний суд Києва дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього командира роти спецпризначення "Беркут", якого підозрюють у вбивствах активістів під час Революції Гідності в Києві у 2014 році.

Як повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора, ексберкутівець підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Рішення суду дає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується. Його оголосили у міжнародний розшук.

Крім того, відповідне рішення дає змогу звернутися до суду з обвинувальним актом.

Також Печерський суд заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з Росії спецзасобів та їх подальше використання на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За даними слідства, колишній посадовець МВС причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів.

Рішення про взяття під варту дає право стороні обвинувачення розпочати процедуру його екстрадиції. Прокурори звертатимуться до суду за дозволом про спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо експосадовця МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розслідуванні справ Майдану завершено слідчі дії щодо двох колишніх міліціонерів полку особливого призначення "Беркут", яких підозрюють у розгоні та затриманні учасників Революції Гідності. Ще одному ексберкутівцю вручили підозру.