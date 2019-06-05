Щоб не кортіло: у мережі показали фото убитих на Донбасі терористів

У мережі показали нових убитих на Донбасі терористів за останні декілька днів.

Так, фото опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). 2 червня був ліквідований Микита Бєлянкін (позивний "Кадет").

Родом він із російського Новосибірська. За деякими відомостями, служив у спецназі ГРУ РФ. Крім того, убитий терорист брав участь в бойових діях у Сирії.

Микита Бєлянкін Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

4 червня на Донбасі знищили Дмитра Бутька ("Бутяєв") 1980 року народження. Родом він із Макіївки (Донецька область). Значився у групі бойовиків "Шум".

Дмитро Бутько Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі за 4-5 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!