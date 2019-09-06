Щоб не дражнити "ЛНР"? У Станиці Луганській змусили зняти українські прапори, люди обурені

У Станиці Луганській на Донбасі через три дні зняли розвішані на вулицях державні прапори України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила місцева жителька, підписана в соцмережі як Світлана Свєтікова. Вона поділилася відповідними знімками. "Балалайка вам, а не прапори!" – обурилася жінка.

"За моєю інсайдерською і частково підтвердженою інформацією, наші доблесні РЕСівці валили стовпи електропередач разом із стягами", – додала в коментарях до посту вона.

Станиця Луганська Соцмережі

Facebook Sveta Svetikova

Facebook Sveta Svetikova

Facebook Sveta Svetikova

При цьому блогер Мирослав Гай поділився записом у Facebook, припустивши, що комусь "прийшло розпорядження познімати українські прапори".

"Кажуть, щоб не дратували ту сторону. Хто може підтвердити?" – написав він.

Відзначимо, раніше в "ЛНР" відреагували на українські стяги на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої прапори.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото російського РПГ із цинічним написом "Із Росії з любов'ю". Його знайшли воїни Збройних сил України в серпні 2014 року в районі окупованого Лутугіно на Луганщині.

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