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8 вересня • оновлено в 11:25
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Щоб не дражнити "ЛНР"? У Станиці Луганській змусили зняти українські прапори, люди обурені

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У Станиці Луганській на Донбасі через три дні зняли розвішані на вулицях державні прапори України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила місцева жителька, підписана в соцмережі як Світлана Свєтікова. Вона поділилася відповідними знімками. "Балалайка вам, а не прапори!" – обурилася жінка.

"За моєю інсайдерською і частково підтвердженою інформацією, наші доблесні РЕСівці валили стовпи електропередач разом із стягами", – додала в коментарях до посту вона.

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Станиця Луганська

Станиця Луганська

Соцмережі

В Станиці Луганській змусили зняти українські прапори: люди обурені

Facebook Sveta Svetikova

В Станиці Луганській змусили зняти українські прапори: люди обурені

Facebook Sveta Svetikova

В Станиці Луганській змусили зняти українські прапори: люди обурені

Facebook Sveta Svetikova

При цьому блогер Мирослав Гай поділився записом у Facebook, припустивши, що комусь "прийшло розпорядження познімати українські прапори".

"Кажуть, щоб не дратували ту сторону. Хто може підтвердити?" – написав він.

Відзначимо, раніше в "ЛНР" відреагували на українські стяги на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої прапори.

В Станиці Луганській змусили зняти українські прапори: люди обурені

Скріншот

В Станиці Луганській змусили зняти українські прапори: люди обурені

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото російського РПГ із цинічним написом "Із Росії з любов'ю". Його знайшли воїни Збройних сил України в серпні 2014 року в районі окупованого Лутугіно на Луганщині.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
украинский флаг Новини Донбасу Донбас Новини ЛНР фотографии
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Читая комментарии на обозе напрашивается вывод: ох и убогие вы, украинцы по сравнению с русскими)))
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
From Russia is love!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну вот! А то : " ...они хотят вернуться в Украину!"
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