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"Щоб не була тягарем!" У Полтавській області мати вбила доньку-інваліда

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У Полтавській області в селі Сасинівка Пирятинського району мати вбила свою доньку, а після цього покінчила життя самогубством.

Попередньо встановлено, що 53-річна Ольга Галкіна особисто повісила свою 33-річну дочку, яка була інвалідом з народження. А після вбивства сама повісилася, пише "Коло".

Відомо, що жінка залишила передсмертну записку, в якій пояснила, що доньку забирає з собою, щоб та не була ні для кого тягарем.

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"Тіла померлих знайшла рідна сестра Ольги, яка також живе у Сасинівці. Увечері у п'ятницю (22 березня), було велике релігійне свято — День Сорока святих, вона прийшла до неї в гості і побачила сестру і племінницю повішеними. Жінка знайшла і передсмертну записку на чотири аркуші. Це ж до якого відчаю була доведена мати, яка повісила рідну дитину і потім сама наклала на себе руки", — розповів сільський голова Віктор Скорик.

Поховали мати з дочкою у неділю, 24 березня. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті.

"Кримінальне провадження відкрите за фактом смерті двох людей для того, щоби провести ретельне дослідження обставин самої події. Попередня причина смерті — самогубство, деталі встановлюємо", — повідомив спікер Полтавської обласної поліції Юрій Сулаєв.

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УкраїнаПолтава
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