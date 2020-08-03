Що відомо про БЦ "Леонардо" у Києві, який захопив терорист: подробиці

Ярослав Маркін Розслідування 13:48, 3.08.2020 Оновлено: 14:08, 3.08.2020

Бізнес-центр "Леонардо", в якому 3 серпня терорист захопив відділення банку, розташований у центрі Києва на перетині вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького.

Він складається з двох комплексів – на 17 і на 7 поверхів. Відділення "Універсал банку" в останньому і захопив вимагач.

Бізнес-центр Леонардо в Києві, який захопив терорист
Google Maps
Бізнес-центр Леонардо в Києві, який захопив терорист
Google Maps

Хто орендує офіси в "Леонардо"

"Леонардо" вважається одним з найдорожчих офісних центрів Києва. Комплекс складається з двох блоків - в 7 і 17 поверхів – і обладнаний наземним 7-поверховим паркінгом. Ставка оренди починається від 500 грн за квадратний метр.

Офіси в ньому орендують міжнародні компанії, зокрема, консалтингова компанія McKinsey & Company і українська редакція журналу Vogue.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівницю відділення АТ Universal Bank, що розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.

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