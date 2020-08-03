Що відомо про БЦ 'Леонардо' у Києві, який захопив терорист: подробиці

Бізнес-центр "Леонардо", в якому 3 серпня терорист захопив відділення банку, розташований у центрі Києва на перетині вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького.

Він складається з двох комплексів – на 17 і на 7 поверхів. Відділення "Універсал банку" в останньому і захопив вимагач.

Бізнес-центр Леонардо в Києві, який захопив терорист Google Maps

Бізнес-центр Леонардо в Києві, який захопив терорист Google Maps

Хто орендує офіси в "Леонардо"

"Леонардо" вважається одним з найдорожчих офісних центрів Києва. Комплекс складається з двох блоків - в 7 і 17 поверхів – і обладнаний наземним 7-поверховим паркінгом. Ставка оренди починається від 500 грн за квадратний метр.

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