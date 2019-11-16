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16 листопада • оновлено в 19:34
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Що відбувається з арсеналом у Балаклії: свіжі дані. Відео

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Військовий арсенал у місті Балаклія не становить загрози для місцевих жителів.

Про це в суботу, 16 листопада, заявив командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський, повідомляє АрміяInform.

За його словами пожежу, спричинену вибухами на технічній території арсеналу, локалізували сили пожежного підрозділу військової частини та МНС.

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Вибухи у Балаклії

Вибухи у Балаклії

РБК

"Протягом ночі визначеним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", − зазначив Вишнівський.

Він повідомив, що після аналогічних вибухів у 2017 році територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Боєприпаси, що залишилися, на відкритих майданчиках не зберігаються – вони вивезені або складені у захищене бетонне сховище.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
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