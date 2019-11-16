Що відбувається з арсеналом у Балаклії: свіжі дані. Відео

Військовий арсенал у місті Балаклія не становить загрози для місцевих жителів.

Про це в суботу, 16 листопада, заявив командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський, повідомляє АрміяInform.

За його словами пожежу, спричинену вибухами на технічній території арсеналу, локалізували сили пожежного підрозділу військової частини та МНС.

Вибухи у Балаклії РБК

"Протягом ночі визначеним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", − зазначив Вишнівський.

Він повідомив, що після аналогічних вибухів у 2017 році територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Боєприпаси, що залишилися, на відкритих майданчиках не зберігаються – вони вивезені або складені у захищене бетонне сховище.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у результаті вибухів на військових складах у Балаклії 15 листопада загинули 2 військових, іще 5 – поранені.

Раніше у ніч на 23 березня 2017 року у Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів. Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах у Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

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