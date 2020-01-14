Що відбувається у затопленому Ocean Plaza: свіжі дані

У київському ТРЦ Ocean Plaza, де ввечері 13 січня через порив поблизу тепломережі діаметром 1000 мм трапився розлив гарячої води, а також підтоплення першого поверху і підвального приміщення, вода вже зійшла самопливом.

Так, станом на ранок 14 січня підтоплень всередині будівлі немає. Інформацію про НП в Голосіївському районі по вул. Антоновича поблизу ТРЦ повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що роботу торговельного центру тимчасово призупинено.

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

"Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідних гілках тепломережі", – йдеться у повідомленні.

До ліквідації аварії від ДСНС залучили 10 фахівців особового складу й три одиниці техніки.

Також у відомстві додали, що під час НП їхні працівники врятували 13 осіб: чотирьох із маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, трьох із тролейбуса, що стояв поряд, а також шістьох – із першого поверху ТРЦ.

Внаслідок події 7 осіб із термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на вулиці Антоновича, 174 прорвало тепломережу. У результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

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