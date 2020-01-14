Головна Новини
14 січня • оновлено в 10:30
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Що відбувається у затопленому Ocean Plaza: свіжі дані

4.2т
Читати матеріал російською

У київському ТРЦ Ocean Plaza, де ввечері 13 січня через порив поблизу тепломережі діаметром 1000 мм трапився розлив гарячої води, а також підтоплення першого поверху і підвального приміщення, вода вже зійшла самопливом.

Так, станом на ранок 14 січня підтоплень всередині будівлі немає. Інформацію про НП в Голосіївському районі по вул. Антоновича поблизу ТРЦ повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що роботу торговельного центру тимчасово призупинено.

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

"Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідних гілках тепломережі", – йдеться у повідомленні.

До ліквідації аварії від ДСНС залучили 10 фахівців особового складу й три одиниці техніки.

Також у відомстві додали, що під час НП їхні працівники врятували 13 осіб: чотирьох із маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, трьох із тролейбуса, що стояв поряд, а також шістьох – із першого поверху ТРЦ.

Внаслідок події 7 осіб із термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
ГосЧС розслідування аварія потоп
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги