"Що у них всіх із пиками?" У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

У мережі показали чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював проти України на Донбасі.
Судячи за даними соцмереж, 2 червня 2018 року помер Олександр Лебедєв (позивний "Кемел"). Фото бойовика на своїй сторінці у Twitter опублікував блогер із ніком Necro Mancer.
Відомо, що похорон терориста відбувся 3 червня. Він народився в місті Стаханов (Луганська область) 12.03.1977.
Ілюстрація. Терористи "ДНР"
Антикор
"Що у них у всіх там із пиками?" – запитав один із користувачів мережі.
Олександр Лебедєв ("Кемел")
twitter.com/666_mancer
Олександр Лебедєв ("Кемел")
миротворець
Олександр Лебедєв ("Кемел")
twitter.com/666_mancer
Олександр Лебедєв ("Кемел")
миротворець
Сторінки терориста в соцмережі
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
Лебедєв Олександр Леонідович "Кемел" (Стаханов, 12/03/77) став # груз200 ~ 02/06/18 (обставини смерті вимагають уточнення) https://t.co/NltnJyIU3m # роа pic.twitter.com/FAAOUyi7A8- Necro Mancer (@ 666_mancer) August 16, 2019
Скріншот коментарів до посту
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно засновник "ДНР" і колишній ватажок терористів Олександр Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.
Раніше Бородай заявив, що самопроголошені "Л/ДНР" були створені як тимчасові заходи для того, щоб Донбас став повноцінною частиною РФ.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".