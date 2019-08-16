"Що у них всіх із пиками?" У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

У мережі показали чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Судячи за даними соцмереж, 2 червня 2018 року помер Олександр Лебедєв (позивний "Кемел"). Фото бойовика на своїй сторінці у Twitter опублікував блогер із ніком Necro Mancer.

Відомо, що похорон терориста відбувся 3 червня. Він народився в місті Стаханов (Луганська область) 12.03.1977.

Ілюстрація. Терористи "ДНР" Антикор

"Що у них у всіх там із пиками?" – запитав один із користувачів мережі.

Олександр Лебедєв ("Кемел") twitter.com/666_mancer

Олександр Лебедєв ("Кемел") миротворець

Олександр Лебедєв ("Кемел") twitter.com/666_mancer

Олександр Лебедєв ("Кемел") миротворець

Сторінки терориста в соцмережі twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

Скріншот коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно засновник "ДНР" і колишній ватажок терористів Олександр Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

Раніше Бородай заявив, що самопроголошені "Л/ДНР" були створені як тимчасові заходи для того, щоб Донбас став повноцінною частиною РФ.

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