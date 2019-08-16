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"Що у них всіх із пиками?" У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

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У мережі показали чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Судячи за даними соцмереж, 2 червня 2018 року помер Олександр Лебедєв (позивний "Кемел"). Фото бойовика на своїй сторінці у Twitter опублікував блогер із ніком Necro Mancer.

Відомо, що похорон терориста відбувся 3 червня. Він народився в місті Стаханов (Луганська область) 12.03.1977.

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Ілюстрація. Терористи "ДНР"

Ілюстрація. Терористи "ДНР"

Антикор

"Що у них у всіх там із пиками?" – запитав один із користувачів мережі.

Олександр Лебедєв ("Кемел")

Олександр Лебедєв ("Кемел")

twitter.com/666_mancer

Олександр Лебедєв ("Кемел")

Олександр Лебедєв ("Кемел")

миротворець

Олександр Лебедєв ("Кемел")

Олександр Лебедєв ("Кемел")

twitter.com/666_mancer

Олександр Лебедєв ("Кемел")

Олександр Лебедєв ("Кемел")

миротворець

Сторінки терориста в соцмережі

Сторінки терориста в соцмережі

twitter.com/666_mancer

"Що у них всіх із пиками?" У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

twitter.com/666_mancer

"Що у них всіх із пиками?" У мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

Скріншот коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно засновник "ДНР" і колишній ватажок терористів Олександр Бородай зізнався, що "республіки" на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

Раніше Бородай заявив, що самопроголошені "Л/ДНР" були створені як тимчасові заходи для того, щоб Донбас став повноцінною частиною РФ.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР терористи "ДНР" ДНР фотографии смерть
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