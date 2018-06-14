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"Що у них в голові?" Росію висміяли за нову страшилку про ЗСУ

1.9тЧитати новину російською

У Росії видали нову страшилку про "концентрацію українських збройних сил" в регіоні Азовського моря біля адмінкордону з окупованим Кримом.

"Концентрація українських сил в регіоні Азовського моря і наявність штурмової авіації змушує розробити додаткові варіанти оборони півострова. Створення Україною різнорідного ударного угруповання поблизу російських кордонів під час чемпіонату світу з футболу - гра на західну публіку в надії на загострення відносин з РФ", - сказав депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек, передає РІА Новини.

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OBOZREVATEL звернувся за коментарем до прес-служби Міністерства оборони України.

"Росія в своєму репертуарі. Немає сенсу коментувати весь той брєд, що там пишуть і говорять. Можливо, таким чином там намагаються виправдати введення нових військ в Криму або щось ще. Зрозуміти, що у них в голові не дано нікому. Та й не треба нам це ", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , російський пропагандист Володимир Соловйов раніше видав фейк про нібито масові вбивства кримчан в Корсунь-Шевченківському в період захоплення Криму Росією.

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Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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