"Що у них в голові?" Росію висміяли за нову страшилку про ЗСУ

У Росії видали нову страшилку про "концентрацію українських збройних сил" в регіоні Азовського моря біля адмінкордону з окупованим Кримом.

"Концентрація українських сил в регіоні Азовського моря і наявність штурмової авіації змушує розробити додаткові варіанти оборони півострова. Створення Україною різнорідного ударного угруповання поблизу російських кордонів під час чемпіонату світу з футболу - гра на західну публіку в надії на загострення відносин з РФ", - сказав депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек, передає РІА Новини.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до прес-служби Міністерства оборони України.

"Росія в своєму репертуарі. Немає сенсу коментувати весь той брєд, що там пишуть і говорять. Можливо, таким чином там намагаються виправдати введення нових військ в Криму або щось ще. Зрозуміти, що у них в голові не дано нікому. Та й не треба нам це ", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , російський пропагандист Володимир Соловйов раніше видав фейк про нібито масові вбивства кримчан в Корсунь-Шевченківському в період захоплення Криму Росією.