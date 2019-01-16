''Що там у Криму?'' ФСБ Росії зганьбилася новим фейком про Україну

Російська ФСБ заявила про затримання агента СБУ Леоніда Каплуна, який нібито шпигував у Криму та збирав інформацію про дислокацію російських військових частин на окупованому півострові.

За версію росіян, Каплун нібито працював водієм автобуса з Києва до Сімферополя, але був завербований працівниками Служби безпеки України. Відеоролик "допиту" оприлюднили у ЗМІ "Політнавігатор" (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

"Треба повідомляти, що відбувається по той бік. Що відбувається у Криму, рух техніки, скільки стоїть прикордонників на російському кордоні", — заявив чоловік.

Леонід Каплун Скріншот

Він також повідомив, що нібито підписав із працівником СБУ договір про добровільне надання інформації.

Однак "гучну сенсацію" ФСБ у прес-службі СБУ назвали фейком, пише Hromadske. За словами прес-секретаря відомства Олени Гітлянської, серед працівників СБУ немає людини з ім'ям Леонід Каплун.

Леоінд Каплун

Як писав OBOZREVATEL, у вересні у Краснодарському краї Російської Федерації ФСБ затримала українця Сергія Стефаненка. Його звинуватили у шпигунстві за завданням Служби безпеки України.

Стефаненка видворили за межі Росії незабаром після затримання. Особистість "агента СБУ" була розкрита в ході боротьби з нелегальною міграцією.

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