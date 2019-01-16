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/Розслідування

''Що там у Криму?'' ФСБ Росії зганьбилася новим фейком про Україну

2.9тЧитати матеріал російською

Російська ФСБ заявила про затримання агента СБУ Леоніда Каплуна, який нібито шпигував у Криму та збирав інформацію про дислокацію російських військових частин на окупованому півострові.

За версію росіян, Каплун нібито працював водієм автобуса з Києва до Сімферополя, але був завербований працівниками Служби безпеки України. Відеоролик "допиту" оприлюднили у ЗМІ "Політнавігатор" (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця сторінки).

"Треба повідомляти, що відбувається по той бік. Що відбувається у Криму, рух техніки, скільки стоїть прикордонників на російському кордоні", — заявив чоловік.

Леонід Каплун

Леонід Каплун

Скріншот

Він також повідомив, що нібито підписав із працівником СБУ договір про добровільне надання інформації.

Однак "гучну сенсацію" ФСБ у прес-службі СБУ назвали фейком, пише Hromadske. За словами прес-секретаря відомства Олени Гітлянської, серед працівників СБУ немає людини з ім'ям Леонід Каплун.

Леоінд Каплун

Леоінд Каплун

Як писав OBOZREVATEL, у вересні у Краснодарському краї Російської Федерації ФСБ затримала українця Сергія Стефаненка. Його звинуватили у шпигунстві за завданням Служби безпеки України.

Стефаненка видворили за межі Росії незабаром після затримання. Особистість "агента СБУ" була розкрита в ході боротьби з нелегальною міграцією.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Дебилы кастрюлеголовые...говорят..раз в списках нет значит на СБУ не работает..Тупорылые...
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Прокололся ты в районе ануса и тиши на обовьязковой,
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Громадяни України - Ласкаво просимо до Криму на відпочинок та роботу - ФСБ. Легковірні ще є?
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Podkowa Dmytro, ты не переживай..тебя не будут вербовать..ты слишком тупой
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