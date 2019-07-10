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"Що там робив – не знаємо": в ООС відреагували на трагічну поїздку глави Донеччини на фронт

8.3т Читати матеріал російською

У штабі операції Об'єднаних сил не знали про плани нового глави Донецької ОДА Павла Кириленка побувати в зоні бойових дій.

Про це повідомив спікер штабу ООС, зазначивши, що Кириленко не погоджував виїзд на лінію розмежування.

"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації. Тому, що він там робив, ми сказати не можемо. Він не погоджував з нами [поїздку]", - сказав спікер в коментарі "UA: Українське радіо".

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Згідно з даними ресурсів "ДНР", вони нібито не причетні до обстрілу машини ЗСУ. Хоча в ООС раніше підтвердили обстріл з території окупованих територій.

Павло Кириленко (ліворуч)

Павло Кириленко (ліворуч)

"Еспрессо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 15:00 10 липня під Гранітним в результаті обстрілу вантажівки КрАЗ загинув 21-річний український військовий, ще один був поранений. У колоні також було авто Кириленко, який без попередження поїхав на лінію вогню.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.

У той же час президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ
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