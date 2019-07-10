"Що там робив – не знаємо": в ООС відреагували на трагічну поїздку глави Донеччини на фронт

У штабі операції Об'єднаних сил не знали про плани нового глави Донецької ОДА Павла Кириленка побувати в зоні бойових дій.
Про це повідомив спікер штабу ООС, зазначивши, що Кириленко не погоджував виїзд на лінію розмежування.
"У нас не було заплановано спільних заходів з головою облдержадміністрації. Тому, що він там робив, ми сказати не можемо. Він не погоджував з нами [поїздку]", - сказав спікер в коментарі "UA: Українське радіо".
Згідно з даними ресурсів "ДНР", вони нібито не причетні до обстрілу машини ЗСУ. Хоча в ООС раніше підтвердили обстріл з території окупованих територій.
Павло Кириленко (ліворуч)
"Еспрессо"
Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 15:00 10 липня під Гранітним в результаті обстрілу вантажівки КрАЗ загинув 21-річний український військовий, ще один був поранений. У колоні також було авто Кириленко, який без попередження поїхав на лінію вогню.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.
У той же час президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".
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