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Що насправді коїться на Донбасі: "батько ДНР" зробив визнання

4.9тЧитати новину російською

Екс-ватажок терористів "ДНР" Павло Губарєв зізнався, що на окупованому Донбасі твориться справжня розруха.

Таку заяву він зробив у своїй статті, опублікованій на одному з ресурсів бойовиків.

"Економічна ситуація і рівень життя в "ДНР" украй незадовільні. Але якщо багато соціально-економічних проблем можна пояснити станом війни, то зухвалу поведінку багатьох донецьких управлінців пояснити нічим не можна (окрім специфічних властивостей їх особистості)", - йдеться в публікації.

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При цьому Губарєв спростував інформацію про те, що він нібито готує державний переворот в "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Губарєв засвітився на одному з економічних форумів в Росії.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особа
Павло Губарєв
Місце
Україна
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