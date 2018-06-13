Що насправді коїться на Донбасі: "батько ДНР" зробив визнання

Екс-ватажок терористів "ДНР" Павло Губарєв зізнався, що на окупованому Донбасі твориться справжня розруха.

Таку заяву він зробив у своїй статті, опублікованій на одному з ресурсів бойовиків.

"Економічна ситуація і рівень життя в "ДНР" украй незадовільні. Але якщо багато соціально-економічних проблем можна пояснити станом війни, то зухвалу поведінку багатьох донецьких управлінців пояснити нічим не можна (окрім специфічних властивостей їх особистості)", - йдеться в публікації.

При цьому Губарєв спростував інформацію про те, що він нібито готує державний переворот в "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Губарєв засвітився на одному з економічних форумів в Росії.