''Ще трохи - вирушили б до ''Мотороли'': пропагандист Путіна і комбат ''ДНР'' потрапили під обстріл

Російського пропагандиста, військового кореспондента ВГТРК Олександра Сладкова ледь не ліквідували під час чергового візиту на Донбас.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін. Він також поділився відповідним відео.

"Ще б трохи в бік, і пропагандист Сладков, разом з одним із комбатів сепаратистів, прямо з-під Донецька вирушили б на зустріч з "Гіві" і "Моторолою", - написав він.

На кадрах видно, як сепаратисти розповідають на камеру про те, що "в супротивника з'явився прапор америкосів". У цей момент їх "перебиває" гучний хлопок, а на задньому плані видно невеликий вибух.

Як писав OBOZREVATEL, сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю 31 жовтня і 1 листопада. Військові пояснили, в чому справа.