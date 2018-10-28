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''Ще трохи - вирушили б до ''Мотороли'': пропагандист Путіна і комбат ''ДНР'' потрапили під обстріл

3.6тЧитати матеріал російською

Російського пропагандиста, військового кореспондента ВГТРК Олександра Сладкова ледь не ліквідували під час чергового візиту на Донбас.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін. Він також поділився відповідним відео.

"Ще б трохи в бік, і пропагандист Сладков, разом з одним із комбатів сепаратистів, прямо з-під Донецька вирушили б на зустріч з "Гіві" і "Моторолою", - написав він.

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На кадрах видно, як сепаратисти розповідають на камеру про те, що "в супротивника з'явився прапор америкосів". У цей момент їх "перебиває" гучний хлопок, а на задньому плані видно невеликий вибух.

Як писав OBOZREVATEL, сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю 31 жовтня і 1 листопада. Військові пояснили, в чому справа.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасіросійська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
видеоНовини Донбасу
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры животные охотятся на людей.
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