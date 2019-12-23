Ще одна "небесна сотня": з'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на війні за незалежність

У 2019 на війні за незалежність на Донбасі загинули 110 захисників України, серед яких було 3 жінки.

Про це повідомляє "Новинарня". Всіх загиблих показали в фотоколажі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Їх 110 – полеглих у 2019 році в результаті бойових дій (станом на 23 грудня; мова йде про підтверджені бойові втрати всіх силових підрозділів у зоні АТО/ООС і смерті від бойових поранень). Ще одна "небесна сотня" наших захисників пішла за цей рік на небо і дивиться звідти на нас", – сказано в повідомленні.

З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі Новинарня

Найбільше військових загинуло в квітні, липні та вересні – 15, 14 і 13 відповідно. У січні на війні загинули 3 захисники, в лютому і березні – по 8, в травні – 9, в червні – 8.

8 бійців, які захищали мир в Україні, загинули в серпні, 9 – в жовтні, 6 – в листопаді і 9 – в грудні.

Новинарня

Відзначається, що повідомлення про вбивства наших військових вже стали "білим шумом".

"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецназівці. І майже діти, і ті, хто їм в діди годиться. Від стрілка і сапера – до елітного розвідника і комбрига. 107 чоловіків і три жінки. Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їх подвиг не буде марним, якщо ми їх будемо пам'ятати", – резюмували в статті.

З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі Корреспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі в 2014 році по вересень 2019 року загинули 14 тисяч українців.

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