Головна Новини
23 грудня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ще одна "небесна сотня": з'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на війні за незалежність

1.4т
Читати матеріал російською

У 2019 на війні за незалежність на Донбасі загинули 110 захисників України, серед яких було 3 жінки.

Про це повідомляє "Новинарня". Всіх загиблих показали в фотоколажі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Їх 110 – полеглих у 2019 році в результаті бойових дій (станом на 23 грудня; мова йде про підтверджені бойові втрати всіх силових підрозділів у зоні АТО/ООС і смерті від бойових поранень). Ще одна "небесна сотня" наших захисників пішла за цей рік на небо і дивиться звідти на нас", – сказано в повідомленні.

Новини
Вистрілив з автомата: на Донбасі трапилася трагедія з молодим військовим
З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі

З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі

Новинарня

Найбільше військових загинуло в квітні, липні та вересні – 15, 14 і 13 відповідно. У січні на війні загинули 3 захисники, в лютому і березні – по 8, в травні – 9, в червні – 8.

8 бійців, які захищали мир в Україні, загинули в серпні, 9 – в жовтні, 6 – в листопаді і 9 – в грудні.

Ще одна "небесна сотня": з'явилися фото загиблих в 2019 році на Донбасі

Новинарня

Відзначається, що повідомлення про вбивства наших військових вже стали "білим шумом".

"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецназівці. І майже діти, і ті, хто їм в діди годиться. Від стрілка і саперадо елітного розвідника і комбрига. 107 чоловіків і три жінки. Вонине "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їх подвиг не буде марним, якщо ми їх будемо пам'ятати", – резюмували в статті.

З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі

З'явилися фото всіх загиблих за 2019 рік на Донбасі

Корреспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі в 2014 році по вересень 2019 року загинули 14 тисяч українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги