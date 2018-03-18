Ще один український телеканал "загубив" Крим

В одній з програм на телеканалі СТБ показали карту України без Криму.

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася в програмі Холостяк від 16.03.2018 - некоректне графічне зображення карти України", - йдеться в повідомленні каналу на сторінці в Facebook.

На каналі запевняють, що оперативно виправили помилку в усіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ.

"Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою і ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, тому що Крим - це Україна! Телеканал в якому разі не знімає з себе відповідальності за цю ситуацію" - заззначили телевізійники.

Нагадаємо, напередодні UA: Перший показав в ефірі карту України без Криму.

Поява в ефірі загальнонаціональних телеканалів зображення карти України без Криму - це чиясь цілеспрямована робота, заявив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.

Як відомо, телеканал СТБ входить до медіагрупи, яка належить українському олігарху Віктору Пінчуку, який закликав віддати Крим і заморозити Донбас.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі стався скандал через проросійську ведучу СТБ, яка любить главу РФ Володимира Путіна і зневажає Україну.

Відзначимо, що керівник телеканалу тоді заступився за Аллу Ковальчук, заявивши, що її позиція є проявом права на свободу слова.

Також телеканал оскандалився трансляцією російської версії "Битви екстрасенсів" за участю російських військовослужбовців, які воювали в Україні.