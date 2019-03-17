Ще один суїцид? У Дніпрі в калюжі крові знайшли мертвою 17-річну дівчину

У неділю, 17 березня в Дніпрі на Запорізькому шосе знайшли мертву 17-річну дівчину, яка лежала на землі в калюжі крові.

Її виявив перехожий. Про це повідомляє dp.informator.ua.

За інформацією поліції, пізно вночі близько 2:00 чоловік повертався додому з роботи. Біля під'їзду він побачив дівчину, яка лежала на землі обличчям вниз і не подавала жодних ознак життя.

Слідів насильства на тілі померлої правоохоронці не виявили. Попередньо, 17-річна дівчина наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. За непідтвердженою інформацією, в її телефоні було листування зі знайомим, де вона говорила про свої наміри. Що саме стало причиною для такого вчинку – невідомо.

Дівчина, ймовірно, скоїла суїцид dp.informator.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 16 березня, в Харкові 18-річна дівчина наклала на себе руки, зістрибнувши з даху 16-поверхівки.

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