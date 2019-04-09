Ще один 200-й: офіцер ЗСУ показав ще одного мертвого терориста "ДНР"

У мережі опублікували дані ще одного ліквідованого терориста на Донбасі.

Про вбивство бойовика повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Facebook. Військовий зазначив, що 200-а бригада поповнилася Володимиром Коренюгіним із Донецька.

Штірліц додав, що терориста ліквідували в понеділок, 8 квітня.

Додамо, що Коренюгін Володимир Анатолійович, 26.06.1989 року народження, був внесений на сайт "Миротворець".

Убитий терорист Володимир Коренюгін Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Донбасі було вбито російського найманець з Казахстану Олександра "Анапа" Крикунова.

У Росії від інфаркту помер найманець Денис Карнаухов (позивний "Лебідь"), який влітку 2014 роки воював в Слов'янську на стороні "Донецької народної республіки" і отримав там поранення обох ніг.

Бійці ЗСУ 26 березня 2019 року ліквідували чергового терориста "ДНР" в селищі Доломітне на околиці Горлівки Донецької області.

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