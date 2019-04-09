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Ще один 200-й: офіцер ЗСУ показав ще одного мертвого терориста "ДНР"

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У мережі опублікували дані ще одного ліквідованого терориста на Донбасі.

Про вбивство бойовика повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Facebook. Військовий зазначив, що 200-а бригада поповнилася Володимиром Коренюгіним із Донецька.

Штірліц додав, що терориста ліквідували в понеділок, 8 квітня.

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Додамо, що Коренюгін Володимир Анатолійович, 26.06.1989 року народження, був внесений на сайт "Миротворець".

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Соц мережі

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Убитий терорист Володимир Коренюгін

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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