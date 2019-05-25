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/Розслідування

"Ще не фінал!" Відставка путінського куратора "Л/ДНР" обросла новими подробицями

10.6тЧитати матеріал російською

Історія з відставкою помічника президента Росії Владислава Суркова, який є куратором війни на Донбасі, обростає новими подробицями. У російських ЗМІ стверджують, що його звільнення – це розв'язка "великої історії", але це ще не фінал.

"Сурков був гарантом усіх російських інвестицій української еліти і активним захисником інвестицій і власності російських компаній в Україні. До речі, і цю функцію Сурков останнім часом втратив... Тобто, давню втечу Суркова з процесу можна зрозуміти. Апарат його давно розформований. Але це не просто "закінчення повноважень", – написав Telegram-канал "Пяр під час чуми".

При цьому політолог Олексій Чеснаков, який близький до Суркова, натякнув, що все це нібито обман і провокація і він залишається на своїй посаді.

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Журналіст Олексій Венедиктов у своєму Telegram вказав, що про відставку Суркова нічого не знає, проте у своєму розпорядженні має дані про те, що екс-посла РФ в Білорусі Михайла Бабича дійсно готували до кураторства над "Л/ДНР".

"Ще не фінал!" Відставка путінського куратора "Л/ДНР" обросла новими подробицями

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обоз! Давай мощно обсуждать! "... обрастает новыми подробностями....что все это якобы обман и провокация и он остается на своем посту." Тема очень важна для понимания- киздец это , или ещё нет?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Вышиваночникиков чубатых отху😂рят сцаной тряпкой изаберут Донбасс в Россию.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А суть...Она проста....Всем уже надоело...И ДНР и ЛНР мягко начали втекать в Россию..процесс пошёл
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