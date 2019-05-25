"Ще не фінал!" Відставка путінського куратора "Л/ДНР" обросла новими подробицями

Історія з відставкою помічника президента Росії Владислава Суркова, який є куратором війни на Донбасі, обростає новими подробицями. У російських ЗМІ стверджують, що його звільнення – це розв'язка "великої історії", але це ще не фінал.

"Сурков був гарантом усіх російських інвестицій української еліти і активним захисником інвестицій і власності російських компаній в Україні. До речі, і цю функцію Сурков останнім часом втратив... Тобто, давню втечу Суркова з процесу можна зрозуміти. Апарат його давно розформований. Але це не просто "закінчення повноважень", – написав Telegram-канал "Пяр під час чуми".

При цьому політолог Олексій Чеснаков, який близький до Суркова, натякнув, що все це нібито обман і провокація і він залишається на своїй посаді.

Володимир Путін і Владислав Сурков Replyua.net

Журналіст Олексій Венедиктов у своєму Telegram вказав, що про відставку Суркова нічого не знає, проте у своєму розпорядженні має дані про те, що екс-посла РФ в Білорусі Михайла Бабича дійсно готували до кураторства над "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував призначення екс-посла РФ у Білорусі Михайла Бабича на посаду куратора "Л/ДНР".

Помічник Путіна Владислав Сурков незмінно займався кураторством самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" із 2014 року, коли Росія окупувала схід України. Інформація про його відставку з'являлася вже неодноразово. Однією з причин називали те, що він став занадто небезпечним для президента РФ.

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