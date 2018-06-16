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Ще ближче до Донецька: стало відомо про нову перемогу ЗСУ

8.2тЧитать новость на русском

Українські військові взяли нову стратегічну висоту в районі окупованої Горлівки на Донбасі.

Про це розповів волонтер, боєць спецпідрозділу "Їжачок" Анатолій Токарєв на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, Об'єднані сили не тільки отримали можливість контролювати всі підходи до ворожого опорного пункту, а й можуть бити по ньому із флангів.

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У той же час, у прес-центрі ВЗГ поки не оприлюднили подробиць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі 15 червня 36 раз порушували режим припинення вогню, з них дев'ять разів застосовували важке озброєння. Однак, жодна з атак не увінчалася успіхом.

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Темы
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Место
Україна
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