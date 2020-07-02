СБУвець вимагав $250 тисяч за мовчання у справі про смерть нардепа, – ДБР

Правоохоронці викрили підполковника Служби безпеки України на вимаганні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Гроші він вимагав від громадянина за нерозголошення відомостей про обставини смерті одного з народних депутатів, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

ДБР повідомило про підозру підполковнику СБУ у вимаганні хабаря

За даними слідства, заступник одного з відділів Управління СБУ в Одеській області очолював організоване злочинне угруповання у складі не менше чотирьох осіб. Протягом травня 2020 року вони вимагали у громадянина 250 тисяч доларів за нерозголошення відомостей про обставини смерті одного з народних депутатів, які можуть йому нашкодити. У разі відмови члени угруповання погрожували застосувати насильство проти рідних потерпілого.

Слідчі ДБР повідомили підполковнику СБУ про підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою) Кримінального кодексу.

ДБР повідомило про підозру підполковнику СБУ у вимаганні хабаря

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Йому загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала у Вінниці злочинну групу, яка вимагала у місцевого підприємця понад 1,1 мільйона гривень. Одним із затриманих виявився ексспівробітник міліції, який представлявся радником глави держави.