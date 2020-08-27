СБУшник і прокурор сфабрикували справу проти банкіра та вимагали $100 тисяч за її закриття – ОГП

Співробітнику одного з головних управлінь Служби безпеки України повідомили про підозру у фальсифікації кримінального провадження проти банкіра і вимаганні 100 тисяч доларів за його закриття.

Також підозру внесені зміни в підозра його спільнику – прокурору Київської місцевої прокуратури, затриманому раніше, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"Співробітнику одного з Головних управлінь СБУ повідомлено про підозру у службовій підробці, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального злочину, а також шахрайстві, скоєному за попередньою змовою (ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України). Прокурору Київської місцевої прокуратури повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру в скоєнні зазначених кримінальних правопорушень (ч. 5 ст . 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)", – уточнили в ОГП.

За даними слідства, прокурор і працівник СБУ вимагали від представника банку 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Прокурор за цю суму додатково обіцяв курирувати діяльність банку, яка полягала в тому, що всі правоохоронні органи Києва не реєструватимуть проти нього кримінальні провадження.

Уточнюється, що підозрювані склали завідомо неправдиві офіційні документи про початок досудового розслідування і штучно створили докази обвинувачення.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу СБУшнику у вигляді утримання під вартою, а прокурору – про збільшення розміру застави до 10 млн грн і покладанні додаткових зобов'язань.

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