СБУ звинуватила Росію у ланцюзі фейків через звинувачення про викрадення "ДНРівця"
Служба безпеки України офіційно відповіла на звинувачення Росії щодо нібито спроби викрасти ватажка терористів "ДНР".
Пресслужба СБУ запевнила, що це чергове інформаційне вкидання країни-агресора, яке є частиною цілої серії фейків задл дискредитації наших спецслужб.
"Щодо інформації ФСБ РФ про нібито зрив операції СБУ. 20 серпня у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі. СБУ наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків", – сказано у повідомленні.
Водночас СБУ наголосила, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. "І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", – попередили у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ФСБ заявила, що нібито затримала сімох підозрюваних у спробі викрадення ватажка терористів "ДНР" за вказівкою СБУ та Гур Міноборони.
В країні-агресорі також зблефували, зазначивши, що нібито запобігли цілій низці вбивств та терактів, замовлених Україною.
Спікерка СБУ Олена Гітлянська одразу відмежувалася від цих тверджень російської ФСБ.