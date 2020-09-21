СБУ знайшла в корупціонерів з "Укрзалізниці" пачки грошей у холодильнику

Служба безпеки України розкрила масштабну корупційну оборудку окремих керівників АТ "Укрзалізниця". Її фігуранти ховали величезні суми грошей просто у коробках та в холодильнику з продуктами.

Як повідомляє пресслужба СБУ, схема була організована під час контейнерних перевезень. Зокрема, посадовці штучно створили для однієї з філій "Укрзалізниці" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів.

Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

"Співробітники СБУ в межах розпочатого кримінального провадження задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також було вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.

Зрештою правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: