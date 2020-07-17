СБУ зловила одного з організаторів "референдумів" на Донбасі

Служба безпеки затримала в Сєвєродонецьку одного з ключових організаторів так званого референдуму зі створення "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ. Затриманим виявився колишній український чиновник, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ і очолював управління транспорту Луганської міськради.

Навесні 2014 року він приєднався до проросійських терористів і став активним учасником антиукраїнських мітингів. Після цього він отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області", а також брав активну участь в організації та проведенні в області антиконституційного "референдуму" 2014 про створення псевдореспубліки "ЛНР". Незабаром його відтіснили нові "фаворити" проросійських терористів.

Також протягом декількох років колишній український чиновник намагався вести бізнес на тимчасово окупованій території. Однак згодом він усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР" і вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватися на контрольованій урядом території України.

Під час ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника в Сєвєродонецьку.

Спільнику окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві контррозвідники Служби безпеки України затримали фігуранта справи генерала Валерія Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ.