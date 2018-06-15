СБУ зажадала від провайдерів заблокувати 181 сайт: повний список

Служба безпеки України розіслала провайдерам список з 181 сайта з вимогою їх заблокувати.

Як повідомляє "Страна", у розпорядженні якої опинився документ, він зайняв чотири сторінки. У списку, зокрема, є сайти "ДНР" і "ЛНР", офіційні веб-сторінки кримської "влади", російські інформаційні агентства, а також піддомени платіжного сервісу Webmoney.

У чорному списку також опинився ria.ru з медіа-холдингу "Росія Сегодня", сайт телеканалу "Культура", інформаційної програми "Вести" на телеканалі "Росія". Крім того, СБУ наказала заблокувати "Український народний трибунал" - "ДНР".

Ці ресурси блокуються на виконання указу президента України Петра Порошенка про санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

У березні 2018 року Міністерство інформаційної політики України запропонувало закрити 21 сайт.

24 травня 2018 року представництво "РІА Новости" в Україні та компанія, через яку здійснювалася його господарська діяльність в Києві, ТОВ "Інтерселект" потрапили в список санкцій РНБО.