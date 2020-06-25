СБУ завершила розслідування у справі Стерненка через два тижні після підозри

Слідчі завершили досудове розслідування у справі активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві під час самозахисту.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Також опублікував відповідний документ, який надійшов від головного слідчого управління СБУ.

"Рівно два тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний захід, ані саму підозру) "слідство" завершують і передаватимуть справу до суду", – написав Стерненко.

Він припустив, що розглядатиме його справу саме суд Одеси, де відбулися події, щодо яких велося відповідне розслідування. Хоча, заявив активіст, "за цей час не було проведено жодних слідчих дій".

За його словами, такий поспіх у завершенні справи пояснюється тим, що правоохоронні органи просто мають намір "якнайшвидше засудити його за те, що він не помер".

Документ від СБУ (Facebook Сергія Стерненка)

"Ну що ж, цю війну вони програють. А кожен причетний до цього фарсу буде нести відповідальність", – заявив Стерненко, анонсувавши засідання в апеляційному суді Києва, під час якого адвокати оскаржуватимуть рішення щодо домашнього арешту активіста.

Скриншот повідомлення (Facebook Сергія Стерненка)

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