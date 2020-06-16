СБУ затримала підозрюваного в убивстві Гандзюк Мангера
Співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
Затримання трапилося приблизно о 07:00 16 червня на виконання відповідної постанови слідчого судді Печерського райсуду міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.
Зазначається, що правоохоронці доставляють Мангера на засідання суду, де розглядатиметься клопотання прокурора ОГП про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
У пресслужбі Офісу генпрокурора нагадали, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваному в замовленні та організації нападу на херсонську активістку було ухвалено прокурором через спроби незаконного впливу Мангера на свідків. Зокрема, шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.
"Наразі чинний запобіжний захід у вигляді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку зі з'ясуванням раніше невідомих обставин.
Активісти помітили автомобіль очільника Херсонської облради Владислава Мангера біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру. Вони вважають, що так фігурант ховається від примусового приводу до суду.
Пізніше Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні нападу на Катерину Гандзюк, у кардіологічному диспансері зачитали постанову суду про привід на засідання.