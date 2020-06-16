СБУ затримала підозрюваного в убивстві Гандзюк Мангера

Співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Затримання трапилося приблизно о 07:00 16 червня на виконання відповідної постанови слідчого судді Печерського райсуду міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

Зазначається, що правоохоронці доставляють Мангера на засідання суду, де розглядатиметься клопотання прокурора ОГП про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У пресслужбі Офісу генпрокурора нагадали, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваному в замовленні та організації нападу на херсонську активістку було ухвалено прокурором через спроби незаконного впливу Мангера на свідків. Зокрема, шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

"Наразі чинний запобіжний захід у вигляді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень", – йдеться в повідомленні.

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