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15 листопада • оновлено в 17:41
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/ Розслідування

СБУ затримала під Києвом лідера ІДІЛ

18.7т
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У Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації ІДІЛ. Спільну спецоперацію провели Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії, а також Центральне розвідувальне управління США.

Як повідомляється на сайті СБУ, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки.

У 2013 році він обійняв одну з найвищих посад в ІДІЛ – заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Абу Умар аш-Шишані

Абу Умар аш-Шишані

Сайт СБУ

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СБУ затримала втікача наркобарона Telegrass

Влітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни. За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, так званих "Амніятів".

Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером ІДІЛ.

Зараз терорист перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація про його причетність до скоєння злочинів на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ІДІЛ Служба безпеки України
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Вак Сергей
Вак Сергей
там этих лидеров как собак нерезанных
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Игорю Валерьевичу намек понятен?
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ttt ta
ttt ta
Разбежались тараканы, ищут темные углы. Ну куда еще, как не в неньку.
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