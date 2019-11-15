СБУ затримала під Києвом лідера ІДІЛ

У Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації ІДІЛ. Спільну спецоперацію провели Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії, а також Центральне розвідувальне управління США.
Як повідомляється на сайті СБУ, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки.
У 2013 році він обійняв одну з найвищих посад в ІДІЛ – заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.
Абу Умар аш-Шишані
Сайт СБУ
Влітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни. За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, так званих "Амніятів".
Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером ІДІЛ.
Зараз терорист перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація про його причетність до скоєння злочинів на території України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці жовтня військовослужбовці США у Сирії провели спецоперацію, в результаті якої лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований.
У Пентагоні (США) заявили, що результати ДНК-аналізу з абсолютною точністю підтвердили особу ліквідованого ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.
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