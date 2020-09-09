СБУ затримала організатора нелегальної легалізації росіян в Україні. Відео

На Харківщині контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора нелегальної легалізації росіян в нашій країні.

Харків’янина, зокрема, викрили в "допомозі" вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За матеріалами слідства, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину Росії безпідставно отримати українське громадянство.

Чоловік гарантував своєму клієнту за $5000 виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Держміграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України.

СБУ затримала організатора нелегальної легалізації росіян в Україні. ssu.gov.ua

"Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби", – йдеться у повідомленні.

Затримання відбулося на Харківщині. ssu.gov.ua

Зазначається, що в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ, тривають невідкладні слідчі дії. Організатора злочинної схеми затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Харків’янина викрили в "допомозі" вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу. ssu.gov.ua

У СБУ додали, що заходи із припинення злочинної діяльності проводились у взаємодії з ГУ Державної міграційної служби України на Харківщині під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив у тінь мільйони гривень держпідприємств.