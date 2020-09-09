СБУ затримала організатора нелегальної легалізації росіян в Україні. Відео
На Харківщині контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора нелегальної легалізації росіян в нашій країні.
Харків’янина, зокрема, викрили в "допомозі" вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу. Про це інформує пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За матеріалами слідства, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину Росії безпідставно отримати українське громадянство.
Чоловік гарантував своєму клієнту за $5000 виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Держміграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України.
"Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ, тривають невідкладні слідчі дії. Організатора злочинної схеми затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
У СБУ додали, що заходи із припинення злочинної діяльності проводились у взаємодії з ГУ Державної міграційної служби України на Харківщині під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
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