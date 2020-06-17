СБУ затримала одесита, який хотів створити нову "народну республіку"

Антон Малиновський Розслідування 19:25, 17.06.2020

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, який закликав до створення "Одеської народної республіки".

Як повідомили в прес-службі відомства, одесит налагодив зв'язки з проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і виконував їх завдання, розміщуючи в соцмережах різні матеріали підривного характеру.

"Він закликав жителів області підтримати псевдодержавні освіти" Л/ДНР "і вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки", – повідомили у відомстві.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його реєстрації і знайшли файли, які підтверджують його антидержавну діяльність.

Затримання проросійського одесита СБУ
Прес-центр СБУ
Затримання проросійського одесита СБУ
Прес-центр СБУ
Затримання проросійського одесита СБУ
Прес-центр СБУ
Затримання проросійського одесита СБУ
Прес-центр СБУ

Зараз слідчі органів безпеки повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі накрили конвертаційний центр, відмивали гроші для проросійських терористів.

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