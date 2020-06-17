СБУ затримала одесита, який хотів створити нову "народну республіку"

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, який закликав до створення "Одеської народної республіки".

Як повідомили в прес-службі відомства, одесит налагодив зв'язки з проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і виконував їх завдання, розміщуючи в соцмережах різні матеріали підривного характеру.

"Він закликав жителів області підтримати псевдодержавні освіти" Л/ДНР "і вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки", – повідомили у відомстві.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його реєстрації і знайшли файли, які підтверджують його антидержавну діяльність.

Затримання проросійського одесита СБУ

Затримання проросійського одесита СБУ

Затримання проросійського одесита СБУ

Затримання проросійського одесита СБУ

Зараз слідчі органів безпеки повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі накрили конвертаційний центр, відмивали гроші для проросійських терористів.