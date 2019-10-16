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16 жовтня • оновлено в 18:46
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Обстрілював аеропорт і цивільних: СБУ спіймала терориста небезпечного підрозділу "ЛНР"

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Служба безпеки України затримала на лінії розмежування на Донбасі колишнього терориста "батальйону "Зоря" з "ЛНР", який хотів повернутися до окупованого Донецька.

Про це повідомляє в середу, 16 жовтня, пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину).

Відзначається, що під час перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.

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Передавали розвіддані: на Донбасі СБУ спіймала шпигунок "ЛНР"

СБУ спіймала терориста небезпечного підрозділу "ЛНР"

СБУ спіймала терориста небезпечного підрозділу "ЛНР"

Слідчі СБУ, зокрема, з'ясували, що зрадник України вступив до лав незаконного збройного формування "Зоря" в серпні 2014 року. Він пройшов спеціальну бойову підготовку і згодом брав участь у боях на луганському напрямку.

Чоловік також у складі артилерійського підрозділу терористів обстрілював Луганський аеропорт і цивільні об'єкти.

Бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На Донбасі впіймали терориста "ЛНР"

На Донбасі впіймали терориста "ЛНР"

Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала терориста "Л/ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Служба безпеки України Новини ЛНР
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
на обмен пленными набираете?
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