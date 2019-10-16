Обстрілював аеропорт і цивільних: СБУ спіймала терориста небезпечного підрозділу "ЛНР"

Служба безпеки України затримала на лінії розмежування на Донбасі колишнього терориста "батальйону "Зоря" з "ЛНР", який хотів повернутися до окупованого Донецька.

Про це повідомляє в середу, 16 жовтня, пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину).

Відзначається, що під час перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.

СБУ спіймала терориста небезпечного підрозділу "ЛНР"

Слідчі СБУ, зокрема, з'ясували, що зрадник України вступив до лав незаконного збройного формування "Зоря" в серпні 2014 року. Він пройшов спеціальну бойову підготовку і згодом брав участь у боях на луганському напрямку.

Чоловік також у складі артилерійського підрозділу терористів обстрілював Луганський аеропорт і цивільні об'єкти.

Бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На Донбасі впіймали терориста "ЛНР" Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала терориста "Л/ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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