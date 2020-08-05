СБУ затримала кулеметника "Востока", який брав участь у захопленні ДАП

Служба безпеки України затримала кулеметника незаконних збройних формувань, який воював проти українських військовослужбовців на Донбасі.

Як наголошується на сайті СБУ, з 2014 року він був у складі так званого батальйону "Схід" і брав участь в боях в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пєсков (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця новини).

СБУ затримала кулеметника "Востока"

У 2015 році бойовик покинув угруповання і виїхав до Росії, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали його після того, як він прибув на підконтрольну Україні територію.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) КК.

СБУ затримала кулеметника "Востока"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки затримала в Сєвєродонецьку колишнього українського чиновника, який є одним з ключових організаторів так званого референдуму зі створення "ЛНР".