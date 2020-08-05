МоваЯзык

Топтеми:

СБУ затримала кулеметника "Востока", який брав участь у захопленні ДАП

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,3 т.
СБУ затримала кулеметника 'Востока'

СБУ затримала кулеметника "Востока".

Служба безпеки України затримала кулеметника незаконних збройних формувань, який воював проти українських військовослужбовців на Донбасі.

Як наголошується на сайті СБУ, з 2014 року він був у складі так званого батальйону "Схід" і брав участь в боях в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пєсков (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця новини).

СБУ затримала кулеметника "Востока"

СБУ затримала кулеметника "Востока"

У 2015 році бойовик покинув угруповання і виїхав до Росії, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали його після того, як він прибув на підконтрольну Україні територію.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) КК.

СБУ затримала кулеметника "Востока"

СБУ затримала кулеметника "Востока"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки затримала в Сєвєродонецьку колишнього українського чиновника, який є одним з ключових організаторів так званого референдуму зі створення "ЛНР".

УкраїнаВійна на ДонбасіСлужба безпеки України
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування