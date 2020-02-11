Віз запчастини до ударного гелікоптера: на кордоні з Росією СБУ затримала контрабандиста. Фото операції

Контррозвідка Служби безпеки України затримала біля державного кордону в Луганській області місцевого контрабандиста, який намагався вивезти в Росію комплектуючі до військової гелікоптера Мі-24.

Спецоперацію провели у вівторок, 11 лютого. Про це повідомляють пресслужби СБУ та Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль жителя Білокуракинського району. При огляді машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24.

СБУ затримала контрабандиста з частиною вертольота на кордоні з РФ Держприкордонслужба

Зловмисник планував перетнути митний кордон в об'їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж повинен був зустріти його спільник.

У СБУ повідомили, що вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу.

СБУ затримала контрабандиста з частиною вертольота на кордоні з РФ Держприкордонслужба

СБУ затримала контрабандиста з частиною вертольота на кордоні з РФ Держприкордонслужба

СБУ затримала контрабандиста з частиною вертольота на кордоні з РФ Пресслужба СБУ

СБУ затримала контрабандиста з частиною вертольота на кордоні з РФ Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України запобігла контрабанді в РФ комплектуючих до військово-транспортних літаків АН-72 і АН-74.

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