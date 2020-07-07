СБУ затримала ГРУвця, причетного до катастрофи MH17 на Донбасі
Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі. Ілюстрація
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії, громадянина Андрія К.
Як ідеться на сайті відомства, протягом 2014-2020 років він був задіяний у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів терористичного угрупування.
"У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ і ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР", – написано в повідомленні.
Фігуранти записів у цих розмовах згадували директора ФСБ Олександра Бортнікова і його заступників Андрія Бурлаку та Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, ватажків "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.
"Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. з генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Похмурий") і Леонідом Харченком (позивний "Кріт"), оголошених у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року", – наголосили в СБУ.
На сайті Офісу генпрокурора відзначили, що представники "Розвідувального управління ДНР" мають безпосереднє відношення до збитого пасажирського літака рейсу MH17.
СБУ затримала ГРУвця, причетного до катастрофи MH17 на Донбасі
"Затриманому громадянину України інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру", – додали в СБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Прикметно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
Нагадаємо, що в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 МН17, збитого на Донбасі 2014 року.