СБУ затримала ГРУвця, причетного до катастрофи MH17 на Донбасі

СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії, громадянина Андрія К.

Як ідеться на сайті відомства, протягом 2014-2020 років він був задіяний у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів терористичного угрупування.

"У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ і ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР", – написано в повідомленні.

Фігуранти записів у цих розмовах згадували директора ФСБ Олександра Бортнікова і його заступників Андрія Бурлаку та Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, ватажків "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

"Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. з генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Похмурий") і Леонідом Харченком (позивний "Кріт"), оголошених у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року", – наголосили в СБУ.

На сайті Офісу генпрокурора відзначили, що представники "Розвідувального управління ДНР" мають безпосереднє відношення до збитого пасажирського літака рейсу MH17.

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"Затриманому громадянину України інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру", – додали в СБУ.

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