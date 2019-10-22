СБУ затримала ексзаступника міністра економіки

Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється в державній зраді.

Як передає пресслужба СБУ, колишній чиновник підозрюється в нанесенні масштабного збитку обороноздатності нашої держави.

Джерела OBOZREVATEL повідомляють, що ймовірним затриманим, є Юрій Бровченко, який працював в Мінекономіки з 2016 року, до цього – в "Укроборонпромі".

"Оперативники та слідчі СБУ встановили, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів", – йдеться в повідомленні.

В СБУ відзначили, що після дій чиновника більш 8,2 млн доларів авансу перевели на рахунки фіктивних офшорних підприємств. Учасники схеми привласнили ці гроші. Компанія, з якою був укладений договір, не постачала товар.

Затримання ексчиновника СБУ

Підкреслюється, що такі такі дії поставили під загрозу забезпечення українських військових боєприпасами під час протидії російській агресії.

Юрій Бровченко Вікіпедія

Раніше 17 жовтня в Києві затримали керівника держпідприємства "Безпека" та представника іноземної компанії. Українця також звинувачують у державній зраді, іноземцю – підбурювання держзраді.

Директором ДП "Український центр" Безпека "є Владислав Глазунов. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 2,8 мільйона гривень.

СБУ провела затримання СБУ

СБУ провела затримання СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ затримали чиновника Чернігівської митниці, який входив в організовану групу, що займається нелегальним ввезенням сільгосппродукції.

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