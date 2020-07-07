СБУ затримала диверсанта, який готував підрив резервуарів з аміаком на Луганщині. Фото

Служба безпеки України спільно з прокуратурою Луганської області провела 7 липня спецоперацію, під час якої було затримано диверсанта окупаційної адміністрації РФ.

Він планував підірвати два резервуари з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

На Луганщині диверсант планував підірвати резервуари з аміаком Офіс герпрокурора

Затриманим виявився громадянин України, який служив у так званій "народній міліції ЛНР".

За даними слідства, з 2018 року його завербували співробітники ФСБ РФ і поставили завдання – зробити диверсію на території Луганської області. Підозрюваний перетнув лінію розмежування і прибув у Сєвєродонецьк. У місті він взяв заготовлені заздалегідь дві одиниці РПГ-22, за допомогою яких планував підірвати два резервуари з аміаком.

"Метою диверсії було заподіяння екологічної катастрофи і масове знищення жителів Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку", – йдеться у повідомленні.

Зараз проводяться слідчі дії, щоб встановити всі обставини спроби скоїти злочини.

На Луганщині диверсант планував підірвати резервуари з аміаком Офіс герпрокурора

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