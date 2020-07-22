СБУ затримала Андрія Байдалу: в "ДНР" його вважають організатором убивства Захарченка

Служба безпеки України затримала Андрія Байдалу (позивний Швед), якого сепаратистські "ЗМІ" називали організатором вбивства колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит "РБК-Україна". У відомстві зазначили, що він був співробітником не СБУ, а "іншого правоохоронного відомства".

Затриманому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

"Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – йдеться у відповіді спецслужби.

СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.

Байдала не була співробітником СБУ (РБК Україна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Донецькій Народній Республіці" встановили імена "співробітників українських спецслужб", нібито причетних до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. За даними сепаратистських ресурсів, це нібито представники Служби безпеки України Андрій Байдала (позивний Швед) і Сергій Моторин.