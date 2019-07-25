СБУ захопила російський танкер: Кремль вибухнув погрозами

У Росії гнівно відреагували на затримання російського танкера NEYMA Службою безпеки України, який блокував українські військові кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці.

Так, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що дії України незаконні і вони значно погіршують перспективу налагодження двосторонніх відносин (щоб подивитися відео затримання, доскрольте новину до кінця).

"Зараз морський трибунал ООН може цілком розбирати, бо це якраз його компетенція – захоплення чужих суден. Ось і нехай розбираються", – огризнувся він, мабуть, забувши про рішення трибуналу з вимогою до Росії відпустити полонених українських моряків.

Володимир Джабаров ruspekh.ru

За словами Джабарова, наяву нібито "піратське захоплення" і провокація. "Це не можна ототожнювати з подіями в Керченській протоці. Там було порушення держкордону Росії українськими кораблями, а тут, вибачте, наш корабель був у порту. Його взяли, затримали і захопили", – висловився він у коментарі "Интерфаксу".

Депутат Держдуми Костянтин Затулін також назвав дії України піратством. "Якщо справді, базуючись на повідомленні Служби безпеки України, мова йде про захоплення нашого танкера в помсту за те, що він брав якусь участь або просто перебував в Керченській протоці в той момент, коли була зроблена спроба прориву через Керченську протоку в Азовське море без своєчасного повідомлення російської сторони, дозволу, всього іншого, то в цьому випадку це піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин", – сказав він у коментарі РИА Новости".

Кремль відповів на захоплення танкера СБУ

Відреагували на інцидент і в Міністерстві закордонних справ Росії. У відомстві заявили, що "Україна повинна подумати про наслідки для ситуації в Азовському морі, до яких може привести затримання російського танкера".

За словами джерела в МЗС, Росія чекає пояснень і може гарантувати, що "якщо Київ затримав російський танкер для "набору матеріалу" з обміну ув'язненими, то цей крок не допоможе".

"З'ясовуємо обставини події для прийняття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати", – додали в МЗС.

Затримання моряків Facebook Анатолія Матіоса

Затримання танкера Facebook Анатолія Матіоса

Затримання моряків Facebook Анатолія Матіоса

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький у свою чергу назвав затримання танкера України неправомірною дією.

"Україна на власну провокацію (захоплення кораблів ВМС Росією – Ред.) відповідає актом державного піратства. Неправомірне і незаконний тиск на слідство (у справі українських моряків – Ред.)", – написав він у Twitter.

Україна на власну провокацію відповідає актом державного піратства. Неправомірне і незаконний тиск на слідство. https://t.co/4XpPqCTtLF - Леонід Слуцький (@l_slutsky) July 25, 2019

При цьому, в паніці джерела надали різну інформацію про екіпаж судна. Так, співрозмовник видання "Интефакс" заявив, що на борту NEYMA знаходяться 15 громадян РФ. Головний військовий прокурор Росії Валерій Петров сказав, що на судні було сім росіян.

У Російському професійному союзі моряків повідомили, що на борту судна – 10 громадян Росії, імовірно з південних регіонів.

Представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг" же заявив, що всі моряки в безпеці і вже прямують назад у Росію.

Нагадаємо, у четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який змінивши назву на NIKA SPIRIT, зайшов у порт українського Ізмаїла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram