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СБУ заблокувала масштабну контрабанду сильнодіючих речовин зі Східної Азії

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
1,0 т.
СБУ припинила діяльність угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих речовин

СБУ припинила діяльність угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих речовин. колаж

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих речовин для виготовлення і збуту анаболіків.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За попередньою версією слідства, до угруповання входили громадяни України та їхні зарубіжні спільники.

Зловмисники замовляли в Східній Азії суміші з вмістом метандієнону і нандролону, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів.

Щоб уникнути викриття, "товар" доставляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування.

Після прибуття до міжнародного аеропорту "Бориспіль" вантаж транспортували на склади і в підпільну лабораторію в Броварах Київської області. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і поставляли замовникам з країн Західної Європи.

"Слідчі спецслужби за участю оперативників і прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару і етикетки. Також вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад $ 70 000.

"Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України", – повідомили в СБУ.

Анаболічні стероїди є лікарськими засобами, що імітують діяльність тестостерону в організмі. Анаболічні стероїди допомагають збільшити м'язову масу, а також розвинути і підсилити чоловічі статеві ознаки.

Їх використовують як в медицині, так і в спорті.

До угруповання входили громадяни України та їхні зарубіжні спільники

До угруповання входили громадяни України та їхні зарубіжні спільники (Пресслужба СБУ)

"Товар" доставляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси

"Товар" доставляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси (Пресслужба СБУ)

Продукція потрапляла в Україну під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування

Продукція потрапляла в Україну під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування (Пресслужба СБУ)

Анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок

Анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок (Пресслужба СБУ)

Правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції

Правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції (Пресслужба СБУ)

Слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів справи

Слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів справи (Пресслужба СБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України запобігла контрабанді цигарок на десятки мільйонів гривень, які нелегально перевозили з однієї з сусідніх країн. Зловмисники реалізовували контрабандні цигарки відомих іноземних брендів в різні регіони країни на більш ніж 15 млн грн на місяць.

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  2. Розслідування