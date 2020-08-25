СБУ заблокувала масштабну контрабанду сильнодіючих речовин зі Східної Азії

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих речовин для виготовлення і збуту анаболіків.

Про це повідомила пресслужба СБУ. За попередньою версією слідства, до угруповання входили громадяни України та їхні зарубіжні спільники.

Зловмисники замовляли в Східній Азії суміші з вмістом метандієнону і нандролону, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів.

Щоб уникнути викриття, "товар" доставляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування.

Після прибуття до міжнародного аеропорту "Бориспіль" вантаж транспортували на склади і в підпільну лабораторію в Броварах Київської області. Синтезовані анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і поставляли замовникам з країн Західної Європи.

"Слідчі спецслужби за участю оперативників і прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару і етикетки. Також вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад $ 70 000.

"Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України", – повідомили в СБУ.

Анаболічні стероїди є лікарськими засобами, що імітують діяльність тестостерону в організмі. Анаболічні стероїди допомагають збільшити м'язову масу, а також розвинути і підсилити чоловічі статеві ознаки.

Їх використовують як в медицині, так і в спорті.

До угруповання входили громадяни України та їхні зарубіжні спільники (Пресслужба СБУ)

"Товар" доставляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси (Пресслужба СБУ)

Продукція потрапляла в Україну під виглядом косметики, побутової хімії і продуктів харчування (Пресслужба СБУ)

Анаболічні стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок (Пресслужба СБУ)

Правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції (Пресслужба СБУ)

Слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів справи (Пресслужба СБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України запобігла контрабанді цигарок на десятки мільйонів гривень, які нелегально перевозили з однієї з сусідніх країн. Зловмисники реалізовували контрабандні цигарки відомих іноземних брендів в різні регіони країни на більш ніж 15 млн грн на місяць.

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