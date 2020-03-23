Фейки про коронавірус в Україні поширювали 38 осіб, деякі з них отримували завдання з Росії.

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Такі дані 23 березня оприлюднила Служба безпеки України на своєму сайті, опублікувавши відео з одним із затриманих (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

СБУ

Спецслужба зазначає, що деякі з розповсюджувачів порушили серйозні статті Кримінального кодексу.

Так, в Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який за завданням росіян публікував в соціальних мережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19. Також він закликав до порушення конституційного ладу в Україні. Відповідні завдання надходили українцю від "куратора" з РФ.

"Для нагнітання паніки в суспільстві житель Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг в аптеки, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин", - зазначили в СБУ.

Також громадянин поширив відео про те, як в міському транспорті влаштували бійку через те, що у одного з пасажирів нібито були ознаки коронавірусу.

СБУ почала кримінальне провадження за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) КК. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кіберспеціалісти СБУ з'ясували, що відео, на якому в міському транспорті сталася бійка нібито через те, що один з пасажирів кашляв і мав ознаки коронавірусу, є фейковим.

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