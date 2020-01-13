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13 січня • оновлено в 17:45
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За вказівкою Рябошапки: СБУ взялася за розслідування щодо Boeing

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Служба безпеки України почала розслідування обставин авіакатастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня.

Про це в понеділок, 13 січня, повідомляє пресслужба СБУ. Відзначається, що доручення спецслужбі дали в Офісі генерального прокурора.

"Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України . Зараз йде збір доказової бази", – додали в Службі безпеки.

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СБУ взялася за розслідування щодо Boeing

СБУ взялася за розслідування щодо Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган забила тривогу через те, що Офіс генпрокурора навіть після визнання Ірану продовжив розслідувати провину загиблих членів українського екіпажу.

  • Незабаром ОГП змінив кваліфікацію справи, залишивши 2 статті КК за умисне вбивство двох і більше осіб і знищення літака.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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