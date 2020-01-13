За вказівкою Рябошапки: СБУ взялася за розслідування щодо Boeing

Служба безпеки України почала розслідування обставин авіакатастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталася 8 січня.

Про це в понеділок, 13 січня, повідомляє пресслужба СБУ. Відзначається, що доручення спецслужбі дали в Офісі генерального прокурора.

"Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України . Зараз йде збір доказової бази", – додали в Службі безпеки.

СБУ взялася за розслідування щодо Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган забила тривогу через те, що Офіс генпрокурора навіть після визнання Ірану продовжив розслідувати провину загиблих членів українського екіпажу.

Незабаром ОГП змінив кваліфікацію справи, залишивши 2 статті КК за умисне вбивство двох і більше осіб і знищення літака.

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