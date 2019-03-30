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СБУ взяла грузинського АТОвця-втікача: деталі спецоперації

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Служба безпеки України затримала колишнього бійця "Грузинського національного легіону" Вано Надірадзе, який оголошений у розшук органами Національної поліції України та незаконно потрапив у нашу країну з території Молдови.

При цьому наголошується, що під час спецоперації на телефоні затриманого були виявлені дуже цікаві дані, повідомляє прес-центр СБУ.

"Яке ж було здивування правоохоронців, коли під час спільної із спецпідрозділом НПУ "Корд" операції, у затриманого " патріота України" В. Надірадзе на телефоні знайшлося листування з неодноразово "спаленим" СБУ, агентом російських спецслужб Н. Дульським, у якій останній координує з затриманим діяльність і жваво обговорює можливий розвитку політичної ситуації в Україні", – сказано в заяві.

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Вано Надырадзе

Вано Надырадзе

Front News International

Відзначимо, що йдеться про Миколу Дульського, який очолює проросійську організацію "ГК "Наждак". Також він відомий як агент російських спецслужб.

СБУ взяла грузинського АТОвця-втікача: деталі спецоперації

Прес-центр СБУ

Раніше СБУ встановила, що Дульський був причетний до діяльності "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого була дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вано Надырадзе депортували з України у листопаді 2017 року. Про його подальшу долю було невідомо.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Грузія
Тег
Служба безпеки України
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А грамоты за подписью В.В. Путана не нашли? Значит плохо искали.
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